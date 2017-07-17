Картина дня: мосты, запрет на алкоголь и святые мощи

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора» стала новость о том, что для репетиции парада ВМФ 28 июля разведут пять мостов. Первыми об этом написали «деловой Петербург» (10:50), «Фонтанка» (12:10) и «Санкт-Петербург.ру» (12:30).

Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты разведут 23 и 30 июля с 09:25 до 11:50, а 28 июля с 09:25 до 13:20. Водителей просят в эти дни пользоваться общественным транспортом. Центральный участок ЗСД на три дня станет бесплатным.

При этом перекрыты для движения транспорта будут Невский проспект от Дворцового проезда до Садовой улицы, все набережные от Благовещенского моста до Литейного в Центральном районе и от 9-й линии до Стрелки на Васильевском острове, включая Биржевой мост в сторону проспекта Добролюбова.

Вторая по популярности новость дня - в России хотят запретить продавать алкоголь по выходным. С таким предложением выступил Государственный НИЦ профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава

Эксперты Центра отмечают, что действующих ограничительных мер, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, недостаточно. Местные власти могут вводить ограничения на места и время торговли алкоголем, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток. В ГНИЦПМ считают, что дополнительный запрет на продажу алкоголя в выходные дни может быть эффективным.

Еще одна популярная новость - более 95 тыс. человек прислонилось к мощам Николая Чудотворца в Петербурге. Максимальное время ожидания – 3 часа 20 минут, на пике в очереди стоит одновременно 8-10 тыс. паломников. Тем, кто не может по объективным причинам стоять в общей очереди (инвалиды, мамы с маленькими детьми), отправляют в социальную – таковых уже набралось 9 тыс. человек.

Самыми оперативными 17 июля стали «Деловой Петербург», «Пятый канал» и «Невские новости».