Госстройнадзор намерен добиться сноса жилого дома в Коломягах

Госстройнадзор во второй раз признал самостроем заселенный жилой дом №12 на улице 3-й линии 1-й половины в квартале «Никитинская усадьба», застройщиком которого является «Северо-Западная строительная компания». Теперь ведомство через суд требует снести этот дом, сообщает председатель петербургского отделения партии «Справедливая Росси» Марина Шишкина.

Шишкина направила обращение к вице-губернаторам Игорю Албину и Михаилу Мокрецову с требованием вмешаться в ситуацию и защитить жильцов. Справедливоросска отмечает, что дом полностью заселен, благоустроен, подключен ко всем коммуникациям. При этом дольщики безуспешно пытаются добиться оформления права собственности и легализации своего жилья. Причина заключается в земельном вопросе: земля под домом только на 4/5 принадлежит застройщику, 1/5 частью участка владеет город.

В обращении говорится, что практически все жилые дома в микрорайоне «Никитинская усадьба» строились без разрешений на строительство, с нарушением требований к высотности застройки. При этом, несмотря на прошлые предписания Госстройнадзора, застройщики продолжают возводить в квартале дома той же высотности и тех же технических характеристик.

Лидер отделения справедливороссов призывает вице-губернаторов ходатайствовать о приостановлении судебного процесса по дому № 12 на улице 3-й линии 1-ой половины, а также способствовать формированию единого земельного участка под указанным домом. По мнению Шишкиной, это препятствует в настоящее время его легализации.

Заседание Приморского районного суда, где должна решиться судьба дома, назначено на 20 июля.

Квартал «Никитинская усадьба» в Коломягах включает 60 малоэтажных домов. В начале июня 2017 года застройщик заявил о готовности легализовать уже заселенные объекты за этот срок. В настоящий момент в квартале не менее шести проблемных зданий.