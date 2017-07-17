С ЖКС Петроградского района взыскали более миллиона рублей долга

В Северной столице с ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» по решению суда взыскали миллионный штраф, сообщают в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Петербургу

Как уточняют в ведомстве, предприятие задолжало один млн рублей за теплоснабжение, но долг удалось взыскать только через службу судебных приставов.

Крупный долг скопился в 2015 году, но попыток погасить его ЖКС не предпринимал.

Годом ранее экс-руководитель жилконторы получил уголовное дело по фактам хищения из кассы. Предполагалось, что он потратил почти 250 тыс. рублей на оплату собственных штрафов.