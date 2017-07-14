Суздальский проспект 16 июля закроют для первенства по велоспорту

В воскресенье, 16 июля, часть Суздальского проспекта перекроют для проведения Чемпионата и первенства Петербурга по велоспорту. Об этом сообщают в комитете по развитию инфраструктуры Северной столицы (КРТИ).

С 12:00 до 16:00 будет закрыто движение транспорта от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. В это время будут проходить групповые гонки.