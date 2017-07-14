Станция метро "Девяткино" открыта после проверки

Станция метро «Девяткино» открыта на вход, сообщают в петербургской подземки.
Обнаруженный бесхозный предмет не представляет опасности Всего станция была закрыта на вход чуть более часа.
© Фото: Город+
Опасных предметов не обнаружено
Станция метро «Девяткино» открыта на вход, сообщают в петербургской подземки.
Обнаруженный бесхозный предмет не представляет опасности Всего станция была закрыта на вход чуть более часа.
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