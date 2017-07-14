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В Юсуповским сквере появились таблички «Ты здесь лишний» (ФОТО)

Автор:

vk.com/okolo_me
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    Акцию в поддержку бездомных проводит благотворительная организация «Ночлежка».

    Акция благотворительной организации «Ночлежка» «Ты здесь лишний» проходит в Юсуповском саду. На его территории появились 11 абсурдных табличек со странными надписями: «Вход запрещен. Для вас», «Общаться опасно! Могут обмануть», «Уходите! Приходите завтра!». Под каждой из них размещен хэштег «#тыздесь лишний».

    Как написал на своей странице в Facebook директор организации Георгий Свердлин, абсурдные запреты на этих табличках  основаны на реальных историях подопечных «Ночлежки». «Все истории, по-моему, про какое-то абсолютное одиночество, в котором может оказаться любой. Наслоилось несколько несчастий одно на другое и все - ты уже лишний, ты никому не нужен. Ты вообще сам виноват», - рассказал Свердлин.

    Таблички пробудут в Юсупоском сквере до воскресенья, 16 июля. Прочесть истории бездомных можно на сайте «Ночлежки» или по хэштегу акции.


    Фото: homeless.ru

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