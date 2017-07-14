Тарифы на ЗСД вырастут с 22 июля

Тарифы для водителей, оплачивающих проезд по ЗСД наличными или банковским картами, увеличатся с 22 июля - стоимость проезда по одной зоне составит 100 рублей.

При этом изменения стоимости проезда коснутся только транспортных средств первого класса — легковых авто и мотоциклов. Так, проезд по зонам КАД – Благодатная улица, Благодатная улица – набережная Макарова и КАД (север) – Е-18 «Скандинавия» будут стоить 100 рублей для тех, кто оплачивает проезд картой или наличными, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ООО «Магистраль Северной столицы».

Сейчас проезд на этом участке стоит 60 рублей. При этом проезд по транспондеру стоит значительно дешевле - 51 рубль, по транспондеру с абонентской платой —45,90 рублей.

Цель такого повышения тарифов — перевести как можно больше пользователей на транспондеры.

В середине февраля ЗСД потерял почти 10% трафика после ввода тарифа на центральном участке. В компании отметили, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры. С 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон.