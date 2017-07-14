Товары в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать для россиян на 18%

Покупки в иностранных интернет-магазинах после введения налога на добавленную стоимость (НДС) могут подорожать для россиян на 18%, сообщают Известия.

В марте сообщалось о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект о сборе НДС с зарубежных онлайн-площадок. Обсуждать проект планировалось в течение месяца-двух.

Издание сообщает, что покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Нововведение должно принести в бюджет РФ порядка 100 млрд рублей ежегодно.

Это предложение обсуждалось на совещании в ФАС, посвященном выравниванию конкурентных условий для российских и иностранных онлайн-торговцев. По данным издания, зарубежным компаниям предложат зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя.

За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели при получении товара, сообщают "Известия"

Налог могут ввести с 2018-2019 года.