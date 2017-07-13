Ученые: Ежедневное употребление кофе может помочь здоровью

Американские и британские ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление кофе уменьшает риск смертности от различных заболеваний, в том числе от болезней сердечно-сосудистой системы, рака и диабета. Исследование проводили ученых Международного агентства по изучению рака и Имперского колледжа Лондона, сообщает АБН.

К таким результатам исследователи пришли после анализа эксперимента, в котором приняли участие более 200 тыс. человек. Его итоги показали, что употребление одной чашки кофе снижает риск смертности от многих заболеваний на 12%, а двух-трех чашек – на 18%.

При этом ученые не уверены в том , что кофе действительно продлевает жизнь, но считают, что определенная связь при этом может быть.