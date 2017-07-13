В Красную книгу Петербурга включили бледную поганку

В обновленную версию Красной книги Петербурга включили рысь, сфагнума пойменного и бледную поганку, сообщают в комитете по природопользованию

Как сообщает главный редактор издания директор Ботанического института им. Комарова РАН Дмитрий Гельман, в прошлом году в пределах города встречали трижды, последний раз в заказнике "Северное побережье Невской губы". Бледная поганка также стала редкостью в регионе.

В новом издании Красной книги будет не менее 600 страниц. Каждая будет наполнена информацией, фотографиями, картографическими материалами и рисунками. Размер книги будет чуть меньше формата А4.

Сейчас коллектив из 30-ти авторов вносит последние изменения в материалы. Художники уже выполнили 70% рисунков.