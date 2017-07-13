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Картина дня: мощи Николая Чудотворца, Александр Кержаков и рентген в метро

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© Фото: Ilovetravel.com.ua

Темы дня

Во сколько в Северную столицу прибыли святые мощи, какое важное решение принял футболист Кержаков и что сообщили в петербургском метро по поводу кабинок-рентгенов.

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», сала новость о том, что в Северную столицу доставили мощи Николая Чудотворца. Первыми об этом сообщил «Пятый канал» (8:27), «Фонтанка» (9:50) и «Санкт-Петербург.ру» (10:00).

Они прибыли в Пулково около девяти часов, после чего были перевезены в Александро-Невскую лавру. Мощи внесли в Благовещенскую церковь, у которой уже с ночи собралась большая очередь из желающих приложиться к святыне, которая будет доступна до 28 июля.

Внутри храма прибытия мощей ожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

В Александро-Невской лавре организуют две очереди - общую и социальную для инвалидов - максимальной длиной до четырех км. Вдоль очередей выставят порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой. Также власти пообещали организовать бесплатную раздачу питьевой воды.

Вторая по популярности новость – футболист Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. При этом он остался в клубе в качестве координатора юношеских команд. Об этом сообщается на официальном сайте "Зенита". Теперь в его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия - молодежный состав - "Зенит-2" - первая команда.

В составе "Зенита" Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Еще одна популярная новость дня касается вчерашнего ивзестия о том, что в Петерубргсокм метро появились рентген-кабины. Сегодня, 13 июля, метрополитен опроверг эту новость. Оказалось, что в петербургском метро все же есть подобные кабины, однако их начали ставить еще шесть лет назад. Первый так называемый "Хомоскан" появился на станции "Ладожская" в 2011 году.

На сегодняшний день аппараты для досмотра работают на 15 станциях с самым высоким пассажиропотоком. Со времени появления последнего прошло больше месяца. "Мы ничего нового не поставили", - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Самыми оперативными 13 июля стали «Фонтанка», «Пятый канал» и интернет-газета «Бумага».

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