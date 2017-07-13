В Петербурге семейная пара отметила 70-летие со дня свадьбы

Накануне, 12 июля, в Петербурге супружеская пара отметила 70-летие со дня свадьбы, сообщают в администрации Петроградского района.

Анатолий Лифшиц и Любовь Вовси познакомились в День Победы, 9 мая 1945 года, в Москве. Спустя два года они поженились в отделе ЗАГС Петроградского района Ленинграда.

Анатолий Лифшиц — участник Великой Отечественной войны, награжденный Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды и юбилейными медалями. Во время войны он служил на Северном флоте, участвовал в полярных конвоях. Его супруга окончила физический факультет МГУ и более 30 лет работала инженером в научно-исследовательском институте телевидения.

Пара вырастила двух сыновей. У них есть пять внуков и два правнука

В народе 70-летия свадьбы называют «благодатной свадьбой». Следующий юбилей, 75-летие, называют «коронной свадьбой».