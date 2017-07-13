На Витебском вокзале началась реставрация к ЧМ-2018

В четверг, 13 июля, на Витебском вокзале начались реставрационные работы. В первую очередь планируют отреставрировать исторические фасады здания вокзала, которое было построено в 1904 году.

Реставрационные работы проводятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, уточняют в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Строительные леса у фасадов здания уже возведены и сохранятся до конца октября этого года. «Реставрационные работы проходят на основе архивных источников — реставраторы воссоздают первоначальный облик здания вокзала, чтобы его новые посетители увидели вокзал таким, каким его построили еще в 1904 году»,— также сообщают в ОЖД.

Также хотят обновить витражную арку, гербы Петербурга и Витебска над главным входом и часовую башню. Кроме того, вокзал адаптируют для маломобильных пассажиров.

Готовность платформы № 1 в ОЖД оценивают на 95%. Реконструкцию платформы №2 планируют закончить в октябре.

Вокзал продолжи работать, платформы будут перекрыты лишь частично.