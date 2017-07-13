В Петербурге открылась «горячая линия» для туристов

В четверг, 13 июля, в Северной столице начала работать «Горячая линия» для туристов. По ней гости города смогут узнать о популярных городских маршрутах, проконсультироваться по спортивным мероприятиям города, узнать схемах проезда и расписание транспорта, а также оставить свой отзыв

«Горячая линия» будет работать ежедневно, но не круглосуточно. Воспользоваться ей можно с 9:00 до 21:00. Линия работает на русском и английском языках.

Телефоны «горячей линии»: 8 (800) 234-12-58; 8 (812) 456-03-03.