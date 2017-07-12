Центр Петербурга частично закроют в связи с прибытием мощей Николая Чудотворца

В центре Петербурга ограничат движение транспорта в связи с пребыванием мощей Святителя Николая Чудотворца, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Полностью закроется Чернорецкий переулок. Ограничения вводятся на нескольких улицах, в том числе на площади Александра Невского и проспекте Обуховской Обороны.
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Вот их полный список:
- участок площади Александра Невского в районе Надвратной церкви;
- Тележная улица на участке от Чернорецкого переулка до улицы Профессора Ивашенцова;
- улица Профессора Ивашенцова от Тележной до Миргородской;
- Миргородская улица от Профессора Ивашенцова до Кременчугской;
- Кременчугская улица от Миргородской до набережной Обводного канала;
- Лаврский проезд;
- проспект Обуховской Обороны от площади Александра Невского до входа к церкви Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре.
Ограничения будут действовать более двух недель - с 0:00 13 июля по 24:00 28 июля.
Ранее сообщалось, что к мощам в Северной столице выстроятся четырехкилометровые очереди. Их будет две - общая и социальная, которая будет предназначена для маломобильных граждан и женщин с детьми.
Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в итальянском городе Бари. Приезд святыни в Россию стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска. В конце июля мощи в ковчеге увезут обратно в Италию.