Петербургское УФАС возбудило дело в отношении администрации Калининского района

Управление ФАС по Петербургу и Ленобласти возбудило дело в отношении администрации Калининского района. Антимонопольщики увидели в работе администрации признаки нарушения закона о защите конкуренции.

По информации УФАС, администрация района заключила с ООО "Мой доктор" соглашение о сотрудничестве. На этом основании фонд обязательного медицинского страхования прикрепил граждан одного из домов к сети клиник "Мой доктор" и внес такие изменения в базы данных о зонах обслуживания.

В ведомстве отметили, что по закону о защите конкуренции соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами запрещены, если они могут привести к ограничению конкуренции.

С жалобой в УФАС обратились представители отделения антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл". Заседание комиссии петербургских антимонопольщиков по рассмотрению этого дела состоится 25 июля.