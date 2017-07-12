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Петербургское УФАС возбудило дело в отношении администрации Калининского района

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© Фото: pro-vodoem.ru

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Руководство района заключило сомнительный договор с сетью частных клиник «Мой доктор».

Управление ФАС по Петербургу и Ленобласти возбудило дело в отношении администрации Калининского района. Антимонопольщики увидели в работе администрации признаки нарушения закона о защите конкуренции. 

По информации УФАС, администрация района заключила с ООО "Мой доктор" соглашение о сотрудничестве. На этом основании фонд обязательного медицинского страхования прикрепил граждан одного из домов к сети клиник "Мой доктор" и внес такие изменения в базы данных о зонах обслуживания.

В ведомстве отметили, что по закону о защите конкуренции соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами запрещены,  если они могут привести к ограничению конкуренции.

С жалобой в УФАС обратились представители отделения антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл". Заседание комиссии петербургских антимонопольщиков по рассмотрению этого дела состоится 25 июля.

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