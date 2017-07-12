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На «зеленой» ветке петербургского метро появились шкафы для Wi-Fi

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© Фото: ЕнотоЖЖ / LiveJournal

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До конца года бесплатный интернет появится на всех ветках подземки.

На третьей линии метро Петербурга установили шкафы для Wi-Fi, сообщают в петербургской подземке

Шкафы появились на всех станциях «зеленой» линии, но беспроводной интернет там еще не работает. Сейчас специалистам необходимо установить необходимое оборудование в тоннелях и протестировать его.

В начале июля бесплатный Wi-Fi заработал на «фиолетовой» ветке метро.

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Ожидается, что бесплатный Wi-Fi к концу этого года появится на всех линиях петербургского метро. Первым подключение MT_FREE появилось на «оранжевой линии», где бесплатный Wi-Fi заработал 30 мая.

Контракт на оборудование метро беспроводным интернетом был заключен с «МаксимойТелеком». Это уже вторая попытка обеспечить петербургское метро беспроводным интернетом. Первый конкурс проводили осенью 2015 года, однако из-за высокой арендной цены никто в нем не поучаствовал.

Теперь цена существенно изменилась. Раньше стоимость одного комплекта оборудования станции составляла 8,5 тыс. рублей, теперь эта цена снизилась до 421 рубля. Использование головного или хвостового вагона также значительно подешевело - 70 рублей вместо 1900. Однако общая стоимость годовой аренды, которая является стартовой ценой на конкурсе, не называется.

Ранее стоимость аренды в год оценивалась в 150-170 млн рублей, при этом «МаксимаТелеком» за Wi-Fi в столичном метро платит меньше 10 млн рублей за год.

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