В Петербурге активисты высмеяли «антипротестную» рекламу (ФОТО)

Ровно через месяц после разгона на Марсовом поле антикоррупционной акции 12 июня сторонники Российского социалистического движения развесили плакаты у изолятора на Захарьевской, где содержали сотни арестованных участников митинга. Также «антиреклама» появилась на Марсовом поле.

«Правосудие РФ: Любой фарс за ваши деньги», «Комитет по законности и правопорядку: Почувствуй себя подавленным» - плакаты с такими слоганами, пародирующие социальную рекламу, появились в центре Северной столицы. Активисты вспомнили, что накануне протестов правительство Петербурга разместило в городе плакаты, призывавшие горожан не выходить на митинги.

Фото: Российское социалистическое движение

Социалисты решили показать, как выглядела бы социальная реклама от властных структур, если бы говорила правду.

«Этой акцией мы хотим показать, что правоохранительная и судебная система России служит 1% богатых, пытаясь защитить правящий класс от растущего социального недовольства. Свидетельство тому — репрессии против участников антикоррупционного митинга на Марсовом поле и продолжающиеся по всей стране преследования оппозиционеров. Смольный, фактически уничтоживший свободу собраний в городе, полиция, массово фабриковавшая липовые протоколы и судьи, штамповавшие беззаконные приговоры участникам схода, доказали свою тотальную коррумпированность. Всё это — показатель страха олигархии перед массами», - заявляют активисты.

Ранее, 12 июня, по всей России прошли антикоррупционные акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Подробнее о том, что происходило на протестах 12 июня в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».