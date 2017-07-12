В небе над Петербургом летают вертолеты (ФОТО)

В среду, 12 июля, в небе над Петербургом заметаны вертолеты. Как сообщает читатель «Санкт-Петербург.ру», техника пролетела в районе Искровского проспекта, издавая сильный гул, от которого дребезжали стекла.

Всего было замечено восемь единиц воздушной техники, которые летели попарно.

Фото: читатель «Санкт-Петербург.ру»

Накануне, 11 июля, над Петербургом летали истребители. Эти полеты были связаны с подготовкой ко дню ВМФ 30 июля в Петербурге и Кронштадте.

Ранее очевидцы сообщали, что в Петербург на вертолете прилетел патриарх Кирилл. Перед приземлением предполагаемого вертолета патриарха всех отдыхающих выгнали с пляжа Курортного района, а автомобили эвакуировали, сообщает MR7.ru