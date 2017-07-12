Петербург вошел в тройку самых удобных для жизни российских городов-миллионников

Самым удобным для жизни среди городов-миллионников России признали Москву, Петербург и Казань, а самая некомфортной городская среда оказалась в Волгограде. Об этом сообщат Известия со ссылкой на «Индекс качества городской среды», который подготовила КБ «Стрелка» вместе с АИЖК.

Оценка удобства жизни проводилась по показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Баллы в каждом из пунктов складывались из нескольких подпунктов — таких как, например, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие».

Наиболее комфортной городскую среду признали в Москве. Столица России набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный городв стране, чье состояние оценено как хорошее - выше 70%. Качество среды в остальных российских крупных городах оценено как удовлетворительное (50–69%) или же неудовлетворительное (49% и менее).

Второе и теретье место заняли Петербург (65%) и Казань (51%). Эти города обошли Москву в разделе «Социально-досуговая зона»: в Санкт-Петербурге ее комфорт оценили в 76%, в Казани — в 72%, а в Москве показатель составил 58%. По всем остальным пунктам столица показала лучшие результаты.

Хуже остальных оказался Волгоград, суммарно набравший лишь 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса. Самый низший балл (18%) у города — по показателю «Озеленение и водные пространства».