В метро Петербурга вдвое сократили время повторного использования проездного

В петербургской подземке изменилось время, в течение которого можно повторно использовать суточный проездной билет, сообщают в администрации метрополитена Северной столицы.

Тайм-аут единых проездных билетов в метро сократили с 20 до 10 минут. Нововведение начнет действовать со среды, 12 июля.

Изначально планировалось, что тайм-аут для суточных проездных будет действовать полчаса. В мае этого года было решено сократить его до 20 минут.

В комитете по транспорту Смольного уточнили, что в июне был побит рекорд по количеству поездок по суточным проездным. За месяц этим видом билетов оплатили миллион поездок.