Петербург 12 июля накроют сильные дожди

В среду, 12 июля, в Северной столице будет облачно. Об этом сообщается в прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем город накроют ливни. Ветер ожидается юго-восточный, во второй половине дня юго-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +19 до +21 градусов. Атмосферное давление утром будет понижаться, а днем существенно не изменится.

Как стало известно ранее, петербургские коммунальщики активно готовятся к предстоящим ливням.