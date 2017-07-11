Картина дня: открытый люк, проливные дожди и символика Навального

Самой популярной новостью дня, по версии «Монитора», стал инцидент в парке 300-летия Петербурга. Первыми об этом сообщили "Пятый канал" (1:45), "Газета.ру" (11:20) и "Фонтанка" (11:35).

Во время прогулки двухлетняя девочка упала в открытый люк в парке 300-летия Петербурга. Ребенка быстро достали из люка, и он не пострадал.

Администрация Приморского района, главой которого является Николай Цед, возложила ответственность за открытый люк на комитет по благоустройству, которым руководит Владимир Рублевский. В Смольном же сослались на проверку Следственного комитета, в связи с чем отсутствует необходимость собственной проверки.

Второй по популярности новостью, стало сообщение о скорых ливнях в Северной столице. Они обрушатся на Петербург 12 июля.

"Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления", - говорится в сообщении МЧС.

Если же здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101 или по единому номеру экстренных служб 112.

Еще одна популярная тема дня: полиция Петербурга изъяла 66 коробок с агитационной символикой Навального.

Проверка на складе "Деловых линий" на Московском шоссе, 52, прошла около двух часов дня 10 июля. Правоохранители вывезли наклейки, браслеты, 61 футболку и 258 тыс. листовок.

"Сотрудники полиции действовали в соответствии с российским законодательством. Мы не имели права им отказать", - прокомментировали ситуацию в "Деловых линиях", добавив, что такие визиты на склады были и в других городах, где также изъяли агитационную продукцию.

Самыми оперативными 11 июля стали "Пятый телеканал", "Фонтанка" и "Деловой Петербург".