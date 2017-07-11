Связанные с Мединским фирмы подозревают в картельном сговоре

Антикоррупционный центр партии «Яблоко» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на признаки картельного сговора при госзакупках Минкульта.

По информации замруководителя центра Алексей Карнаухов, с 2014 года госзаказы на организацию нескольких фестивалей и конференций Минкультуры делили между собой связанные друг с другом четыре компании. Таким образом они заработали 106,3 млн рублей.

В «Яблоке» полагают, что организации связаны с бывшими бизнес-партнерами и родственниками министра культуры РФ Владимира Мединского.

Читайте также:

Мединский о «Рашке-говняшке», кровожадной Европе и «гомосексуалисте Чайковском»

Всего речь идет о 12 госзакупках, организатором которых являлось либо Минкульт, либо подведомственные ему бюджетные учреждения, а также подчиненный министерству Ростуризм. Торги, в частности, проводились на работу секции «Туризм» на Петербургском экономическом форуме, конференцию по военно-исторической реконструкции в Крыму, фестиваль «Кавказские игры» в Назрани и ярмарку народных промыслов в рамках фестиваля в Сочи.

В пресс-службе Минкульта заявили, что информация о картельном сговоре «не соответствует действительности». «Все госзакупки осуществляются в строгом соответствии с законом и контролируются уполномоченными органами, а также соответствующими службами Министерства культуры. Что касается конкурсных процедур, которые проводил Ростуризм, напоминаем, что ведомство само является распорядителем бюджетных средств», - заверили в министерстве.

Судя по последним данным «Медиалогии», в июне прошлого года Медиснкий занял четвертое место в рейтинге упоминаемости в соцсетях. За этот месяц его имя называли 24,7 тыс. раз. Его обогнали министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Сргей Шойгу и лидер рейтинга министр иностранных дел Сергей Лавров.