На Марсовом поле зацвели полторы тысячи пионов (ФОТО)

В Петербурге на Марсовом поле зацвели полторы тысячи пионов, сообщают в комитете по благоустройству Северной столицы.

На Марсовом высадили десять разных сортов пионов и пропололи их несколько раз, чтобы цветение было более пышным.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству

Розы в Петербурге в этом году распустятся позже. Их цветение сдвинулось из-за весенних холодов.

Последние дни погода в Петербурге способствует тому, чтобы цветы распускались и радовали жителей и гостей города: достаточно солнечно, но не слишком жарко.