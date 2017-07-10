В Петербурге уже судимая экс-начальница почты может сесть в тюрьму за фальшивые деньги

Экс-сотрудница "Почты России", ранее осужденная условно за мошенничество с деньгами пенсионеров, может сесть в тюрьму из-за нескольких фальшивых купюр достоинством в 500 рублей. В настоящий момент дело передано в Смольнинский районный суд Петербурга.

По информации горпрокуратуры, женщина обвиняется в попытке расплатиться в магазине поддельными деньгами еще в ноябре 2015 года — всего у нее было 3,5 тыс. рублей. В то же время она, будучи начальником отделения связи ФГУП «Почта России», снимала деньги со счетов пенсионеров.

От этого пострадало восемь человек, а общая сумма похищенного достигла 2 млн рублей. За это в декабре прошлого года женщина была осуждена на три года условно с испытательным сроков на пять лет.

С учетом вновь выявленного преступления срок женщины может стать реальным.