Смольный запретил собирать деньги на благотворительность в метро

Отныне в петербургской подземке запрещено собирать средства на благотворительность. Дополнение в правила пользования метрополитеном утвердил комитет по транспорту Северной столицы.

Теперь без письменного разрешения администрации метрополитена нельзя будет использовать его территорию для занятий не только коммерческой, рекламной и иной деятельностью, которая связана с получением дохода, но и благотворительностью.

Петербуржцы в последнее время обратили внимание на частые случаи сбора средств «на благотворительность» в подземке. Зачастую это происходит якобы для помощи больным детям.

В самих благотворительных фондах отмечают, что чаще всего эти «волонтеры» не являются их членами, а лишь обманывают пассажиров, передает «Росбалт».

Часто такие «волонтеры» собирают деньги в торговых центрах или на улицах.