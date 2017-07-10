Сайт ЕГРЮЛ перестал работать

Утром в понедельник, 10 июля, портал Единого государственного реестра юридических лиц перестал открываться. При загрузке страницы egrul.nalog.ru браузер показывает сообщение «Время подключения истекло».

Проблемы с доступом на этот сайт наблюдаются не только на территории РФ, но и по всему миру.

В настоящий момент Федеральная налоговая служба не комментирует сбой.

Сайтом ЕГРЮЛ ежедневно пользуются сотрудники служб безопасности, бухгалтеры и сами налоговики. Ресурс помогает узнать регистрационные данные для корректного выставления финансовых документов.