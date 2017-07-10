Правительство Петербурга продаст на аукционе арки Володарского моста

Смольнинский фонд имущества намерен продать на аукционе старые арочные железобетонные фермы Володарского моста, которые были демонтированы в 1986 году.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 31 июля, а сами торги пройдут 2 августа, сообщают в фонде.

Начальная цена железобетонных конструкций составляет 1 рубль. Их будущий покупатель должен самостоятельно вывезти фермы, владельцем которых является Петербург.

В настоящий момент эти конструкции находятся в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.

Длина каждой из двух ферм – 100 метров, а ширина – 27 метров.