В СК пожаловались на Смольный из-за контракта по ЗСД

Петербургские справедливороссы пожаловались в СК на правительство Северной столицы. По мнению депутатов, в концессионных соглашениях Петербурга могут быть выявлены нарушения.

Обращение на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить соглашение Смольного о государственно-частном партнерстве при строительстве ЗСД направили депутаты фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров

Депутаты подозревают, что речь может идти о должностных преступлениях со стороны петербургских чиновников, так как соглашения о ЗСД, возможно, было сопряжено с «злоупотреблениями служебным положением и полномочиями вопреки законным интересам общества и государства, но в интересах частных коммерческих организаций».

Авторы обращения указывают, что по закону договор должен был быть оформлен как концессионное соглашение, а не как соглашение о государственно-частном партнерстве, так как в первом случае сделка регулируется федеральным законодательством, а во втором – может быть оформлена по правилам, установленным регионом.

Кроме того, стороной, заключающей соглашение со стороны органов власти, должно выступать федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Однако соглашение о ГЧП фактически исключило возможность реализации своих полномочий «Росавтодором».

Депутаты также обращают внимание на неопределенный статус третьего участника соглашения – ОАО «Западный скоростной диаметр» (ОАО «ЗСД»). Из заключенного соглашения следует, что частным партнером является лишь один из трех его участников, а именно ООО «Магистраль северной столицы». Таким образом, ОАО «ЗСД» обладает неопределенным статусом, что может являться коррупциогенным фактором.

Основной претензией к соглашению является, так называемая, «компенсация недополученной прибыли». В соглашении есть пункт, согласно которому город обязан выплатить из бюджета компенсацию концессионеру, если его годовой доход составит меньше указанного в договоре. Условия, заложенные в этом пункте, парламентарии считают «дискриминационными, кабальными и заведомо невыгодными для города», а сам пункт – нарушающим законные интересы жителей города.

Ранее оппозиционные депутаты ЗакСа заявляли, что договор о ЗСД невыгоден. В 2016 году бюджет города заплатил концессионеру 4,3 млрд рублей, в этом году планирует заплатить 7,5 млрд рублей. Это компенсации недополученной прибыли инвестора, так как загрузка платной магистрали оказалась ниже плановой.

В середине февраля ЗСД потерял почти 10% трафика после ввода тарифа на центральном участке. В компании отметили, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры. С 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон.

Стоимость каждой из пяти зон составляет 60 рублей. До 4 февраля поток машин на ЗСД составлял около 230 тыс. машин в сутки, при пиковых нагрузках до 240 тыс. машин. После сокращения на 10% трафик ЗСД составил около 207 тыс. автомобилей.