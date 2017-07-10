На КАД выросла семикилометровая пробка

Семикилометровая пробка образовалась на КАД из-за дорожных работ.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», затор образовался на внешнем кольце – от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта в 8:32 и сохраняется до сих пор.

В районе 103-го километра, на подъезде к развязке с Шафировским проспектом, 6 июля начались дорожные работы. Из-за этого на развязке КАД с Шафировским ограничено движение - перекрыты две полосы из четырех. Ограничения действуют до 19 июля.