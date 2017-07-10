  • 10 Июль 2017
USD 11.07.2017 60.3014 -0.0778
USD ММВБ 16:17 60.35680  
EUR 11.07.2017 68.7737 -0.1733
EUR ММВБ 16:17 68.7820  
Нефть($) 10.07.2017 46.34 1.00
Нефть(p) 10.07.2017 2794.37 +56.78

Пригородные поезда из Петербурга идут с задержками

Автор:


© Фото: copris.com

Темы дня

Сбой произошел на станции Грузино.

Утром в понедельник, 10 июля, года на станции Грузино по техническим причинам произошел сбой в движении поездов.

В связи с этим некоторые пригородные поезда направлением из Петербурга в сторону станции Сосново идут с задержками от 30 минут до 1,5 часов. В направлении Финляндского вокзала ожидается задержка около одного часа пригородного поезда №6520 сообщением Сосново ­­– Петербург, сообщают в Октябрьской железной дороге (ОЖД)

В настоящий момент специалисты ОЖД предпринимают необходимые меры для предотвращения задержек поездов.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. «Внимательно следите за объявлениями по громкоговорящей связи на станциях и вокзалах», - также сообщают в ОЖД

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm