Пригородные поезда из Петербурга идут с задержками

Утром в понедельник, 10 июля, года на станции Грузино по техническим причинам произошел сбой в движении поездов.

В связи с этим некоторые пригородные поезда направлением из Петербурга в сторону станции Сосново идут с задержками от 30 минут до 1,5 часов. В направлении Финляндского вокзала ожидается задержка около одного часа пригородного поезда №6520 сообщением Сосново ­­– Петербург, сообщают в Октябрьской железной дороге (ОЖД)

В настоящий момент специалисты ОЖД предпринимают необходимые меры для предотвращения задержек поездов.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. «Внимательно следите за объявлениями по громкоговорящей связи на станциях и вокзалах», - также сообщают в ОЖД