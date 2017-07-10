  • 10 Июль 2017
USD 11.07.2017 60.3014 -0.0778
USD ММВБ 16:17 60.35680  
EUR 11.07.2017 68.7737 -0.1733
EUR ММВБ 16:17 68.7820  
Нефть($) 10.07.2017 46.34 1.00
Нефть(p) 10.07.2017 2794.37 +56.78

Минздрав хочет ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

Автор:


© Фото: WineStreet

Темы дня

Подготовлен проект ограничений для ТВ и печати.

Министерство здравоохранения РФ планирует ограничить демонстрацию алкогольной продукции и ее логотипов в кино, телепередачах и в печати, передают Известия со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую ведомство согласовывает с другими министерствами. Ранее Минздрав предлагал ограничить показ в фильмах сигарет и их брендов", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что "Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции".

Под скрытой рекламой спиртного также понимается показ так называемого «имитационного товара»  - когда продукция явно ассоциируется с алкоголем, но им не является.

Издание сообщает, что в настоящий момент министерство здравоохранения обсуждает с экспертами и заинтересованными ведомствами вторую редакцию проекта. В Минсвязи от комментариев отказались, а в Минкультуры сообщили, что предложение Минздрава находится вне их зоны компетенции.

Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает запретить государственную поддержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия или есть сцены курения.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm