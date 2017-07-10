Минздрав хочет ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

Министерство здравоохранения РФ планирует ограничить демонстрацию алкогольной продукции и ее логотипов в кино, телепередачах и в печати, передают Известия со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую ведомство согласовывает с другими министерствами. Ранее Минздрав предлагал ограничить показ в фильмах сигарет и их брендов", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что "Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции".

Под скрытой рекламой спиртного также понимается показ так называемого «имитационного товара» - когда продукция явно ассоциируется с алкоголем, но им не является.

Издание сообщает, что в настоящий момент министерство здравоохранения обсуждает с экспертами и заинтересованными ведомствами вторую редакцию проекта. В Минсвязи от комментариев отказались, а в Минкультуры сообщили, что предложение Минздрава находится вне их зоны компетенции.

Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает запретить государственную поддержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия или есть сцены курения.