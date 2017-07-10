В Петербурге 10 июля потеплеет до +23 градусов

В понедельник, 10 июля, в Северной столице ожидается переменная облачность. Об это сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Синоптики обещают слабый переменный ветер 2-5 метров в секунду. Воздух прогреется до +23 градусов. Дождя не ожидается.

«Атмосферное давление будет слабо повышаться», - также говорится в сообщении ведомства.