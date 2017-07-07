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С начала 2017 года в Петербурге чипировали более 600 бездомных собак

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© Фото: Elisavetgrad.ru

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Все из них кастрированы и обследованы.

За первое полугодие в Северной столице чипировали больше 600 бездомных собак, сообщают в комитете по благоустройству.

Бездомных четвероногих отлавливают, отвозят в ветлечебницу, после обследуют, чипируют, кастрируют и прививают от бешенства. Только после этого собак возвращают на улицу

Чип дает возможность идентифицировать животное в будущем. На каждую чипированную собаку заводится отдельная карточка, включающая в себя описание бездомного животного, адрес обычного места его обитания, номер чипа и фотографию после операции.

Средняя продолжительность пребывания собак в передержке составляет трое суток. Ветеринары не используют для обездвиживания животных средства, способные привести к остановке сердца и дыхания. 

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