На «Ленфильме» простились со сценаристом Светланой Кармалитой (ФОТО)

Родственники, друзья и коллеги простились со сценаристом Светланой Кармалитой в первом павильоне киностудии «Ленфильм».

На церемонии прощания присутствовали актер Леонид Ярмольник, директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, сын покойной - кинорежиссер Алексей Герман-младший, кинорежиссер Алексей Учитель, кинопродюсер Николай Тельнов, глава комитета по культуре Константин Сухенко, спикер городского парламента Вячеслав Макаров, сообщают в «Ленфильме».

Сценарист Светлана Кармалита скончалась во вторник, 4 июля на 78-м году жизни. Ее сын, режиссер и сценарист Алексей Герман — младший сообщил, что мать последнее время очень много работала, писала сценарии, занималась делами киностудии «Ленфильм».

Он также добавил, что 1 июля скончался ее друг, художник Владимир Светозаров. «Она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу», - уточнил Алексей Герман-младший.



Светлана Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. Закончила МГУ им. Ломоносова. Была одним из сценаристов кинофильма «Трудно быть Богом. История арканарской резни».