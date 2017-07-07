Стала известна дата потепления в Петербурге

Во вторник, 11 июля, температура воздуха в Северной столице поднимется до 24 градусов тепла, приводит РБК заявление заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича.

По его словам, северный и северо-западный ветер, который приносит холод с арктического побережья, станет слабее и температура воздуха начнет постепенно повышаться.

В субботу, 8 июля воздух прогреется до +17 градусов, а в воскресенье, 9 июля, до +21 градуса. В эти дни осадков не ожидается, но в середине недели синоптики прогнозируют грозовые дожди.

В центре «Фобос» считают, что осадки выпадут в среду и четверг.

Ранее сообщалось, что европейскую часть России во второй половине июля накроют смерчи и грозы.