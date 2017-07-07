К аэропорту Пулково увеличится число автобусов

С понедельника, 10 июля, на маршрутах № 39 и 39э, следующих от станции метро «Московская» до аэропорта Пулково увеличится число автобусов, сообщают в «Пассажиравтотрансе».

На линию ежедневно будут направляться восемь дополнительных автобусов. В их салонах важная информация транслируется на русском и английском языках.

С 8 июня на этих маршрутах появилась возможность оплатить поездку не только билетами длительного пользования, но и банковскими картами, а также мобильными устройствами. До конца августа 2017 года технологию обещают внедрить для пассажиров всех 1900 автобусов «Пассажиравтотранса».