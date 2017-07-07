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Общественные пространства в «Лахта Центре» начнут работать в 2019 году

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© Фото: lakhta.center

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В рамках проекта также будет построен детский образовательный центр и планетарий.

Площадка для общественных и деловых мероприятий в петербургском «Лахта Центре» запустится 2019 года. Об этом рассказал директор проекта Александр Бобков.

«В рамках комплекса формируется также площадка для общественных пространств, где будут проходить выставки, фестивали. Открытый амфитеатр, атриум. Мы планируем насытить эти площадки в первые месяцы работы комплекса. Этот центр будет притягательным для людей, максимально универсальным для развития человека»,— цитирует его слова Интерфакс.

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В настоящий момент завершается строительная часть комплекса. Он будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Кроме того, в рамках проекта будет построен детский образовательный центр и планетарий.

«Лахта центр» — это строящийся деловой комплекс, в котором будет находиться штаб-квартира "Газпрома". Небоскреб должен стать самым высоким не только в России, но и в Европе. Работы по строительству комплекса начались в 2012 году. Возведение планируют завершить в 2018 году.

Весь ход строительства сопровождается спорами о том, что небоскребы нельзя возводить на зыбких петербургских грунтах. Кроме того, по мнению многих петербуржцев, здание может нарушить привычный облик культурной столицы.

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