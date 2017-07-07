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В Петропавловской крепости будут чествовать «свадебных юбиляров»

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© Фото: kuda-spb.ru

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На Соборной площади отметят День семьи, любви и верности.

В субботу, 8 июля, на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет празднование Дня семьи, любви и верности, сообщают в комитете по культуре Петербурга.

Торжество начнется в 11:00 с чествования «свадебных юбиляров» - тех пар, чей совместной жизни исполняется в этом году более 25 лет. Им будут вручены медали «За любовь и верность», а также ромашек.

Программу праздника продолжит парад молодоженов и поздравление молодых пар, которые принимали участие в праздновании в прошлом году.

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После ожидается флеш-моб – влюбленные пары одновременно станцуют на Соборной площади.

Для всех гостей праздника споют заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова и заслуженный деятель искусств РФ Игорь Корнелюк, пройдут мастер-классы для зрителей по раскраске пряников, плетению кос, созданию бутоньерок или браслетов на руку из ромашек – символа праздника.

В этот праздничный день будет запущен хештег #ДеньСемьиСПБ2017. Самые яркие и красивые снимки, опубликованные под этим тегом, будут показаны на больших экранах.

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