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В списке пригодных для купания рек и озер Ленобласти появились новые водоемы

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© Фото: kuda-poehat-otdyhat.ru

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Роспотребнадзор разрешил купаться в Вуоксе и озере Отрадном.

Список пригодных для купания рек и озер в Ленобласти, который составляет Росприроднадзор, изменился — теперь официально разрешено купаться в Вуоксе и озере Отрадном, но в Лемболовском озере плавать больше не рекомендуют.

Качество воды соответствует гигиеическим требованиям в следующих районах региона:

  • Бокситогорский район: озеро Лошево (поселок Сомино), озеро Павловское (Бокситогорск);
  • Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Б. Сабск);
  • Всеволожский район: Ладожское (в районе деревни Коккарево), озеро Ждановское (Всеволожск), озеро Коркинское (поселок Воейково), озеро Курголовское (Токсово);
  • Выборгский район: река Рощинка (поселок Рощино);
  • Кингисеппский район: Финский залив (деревня Выбье), река Луга (Кингисепп);
  • Киришский район: озеро Светлое, озеро Авдетово, озеро Черемуховое (Будогощь);
  • Лодейнопольский район: озеро Озерко (Лодейное Поле), река Свирь (Лодейное Поле);
  • Лужский район: озеро Толони (Луга), озеро Зеленое (поселок Шалово);
  • Приозерский район: озеро Круглое (поселок Ларионово), озеро Окунево (пгт Кузнечное), Раздолинское (поселок Сосново), озеро Отрадное (поселок Плодовое), река Вуокса (Приозерск);
  • Сланцевский район: река Кушелка, река Плюсса  (Сланцы);
  • Тихвинский район: озеро Царицыно (поселок Царицыно);
  • Тосненский район: озеро Нестеровское, карьер поселок Шапки, озеро Долгое (деревня Надино).
 

Качество воды в остальных местах отдыха Ленобласти не соответствует требованиям санитарных правил.

Как стало известно ранее, ни один водоем в Петербурге не пригоден для купания.

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