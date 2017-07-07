В списке пригодных для купания рек и озер Ленобласти появились новые водоемы

Список пригодных для купания рек и озер в Ленобласти, который составляет Росприроднадзор, изменился — теперь официально разрешено купаться в Вуоксе и озере Отрадном, но в Лемболовском озере плавать больше не рекомендуют.
Качество воды соответствует гигиеическим требованиям в следующих районах региона:
- Бокситогорский район: озеро Лошево (поселок Сомино), озеро Павловское (Бокситогорск);
- Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Б. Сабск);
- Всеволожский район: Ладожское (в районе деревни Коккарево), озеро Ждановское (Всеволожск), озеро Коркинское (поселок Воейково), озеро Курголовское (Токсово);
- Выборгский район: река Рощинка (поселок Рощино);
- Кингисеппский район: Финский залив (деревня Выбье), река Луга (Кингисепп);
- Киришский район: озеро Светлое, озеро Авдетово, озеро Черемуховое (Будогощь);
- Лодейнопольский район: озеро Озерко (Лодейное Поле), река Свирь (Лодейное Поле);
- Лужский район: озеро Толони (Луга), озеро Зеленое (поселок Шалово);
- Приозерский район: озеро Круглое (поселок Ларионово), озеро Окунево (пгт Кузнечное), Раздолинское (поселок Сосново), озеро Отрадное (поселок Плодовое), река Вуокса (Приозерск);
- Сланцевский район: река Кушелка, река Плюсса (Сланцы);
- Тихвинский район: озеро Царицыно (поселок Царицыно);
- Тосненский район: озеро Нестеровское, карьер поселок Шапки, озеро Долгое (деревня Надино).
Качество воды в остальных местах отдыха Ленобласти не соответствует требованиям санитарных правил.
Как стало известно ранее, ни один водоем в Петербурге не пригоден для купания.