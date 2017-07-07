В списке пригодных для купания рек и озер Ленобласти появились новые водоемы

Список пригодных для купания рек и озер в Ленобласти, который составляет Росприроднадзор, изменился — теперь официально разрешено купаться в Вуоксе и озере Отрадном, но в Лемболовском озере плавать больше не рекомендуют.

Качество воды соответствует гигиеическим требованиям в следующих районах региона:

Бокситогорский район : озеро Лошево (поселок Сомино), озеро Павловское (Бокситогорск);

: озеро Лошево (поселок Сомино), озеро Павловское (Бокситогорск); Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Б. Сабск);

озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Б. Сабск); Всеволожский район: Ладожское (в районе деревни Коккарево), озеро Ждановское (Всеволожск), озеро Коркинское (поселок Воейково), озеро Курголовское (Токсово);

Ладожское (в районе деревни Коккарево), озеро Ждановское (Всеволожск), озеро Коркинское (поселок Воейково), озеро Курголовское (Токсово); Выборгский район : река Рощинка (поселок Рощино);

: река Рощинка (поселок Рощино); Кингисеппский район: Финский залив (деревня Выбье), река Луга (Кингисепп);

Финский залив (деревня Выбье), река Луга (Кингисепп); Киришский район: озеро Светлое, озеро Авдетово, озеро Черемуховое (Будогощь);

озеро Светлое, озеро Авдетово, озеро Черемуховое (Будогощь); Лодейнопольский район: озеро Озерко (Лодейное Поле), река Свирь (Лодейное Поле);

озеро Озерко (Лодейное Поле), река Свирь (Лодейное Поле); Лужский район: озеро Толони (Луга), озеро Зеленое (поселок Шалово);

озеро Толони (Луга), озеро Зеленое (поселок Шалово); Приозерский район: озеро Круглое (поселок Ларионово), озеро Окунево (пгт Кузнечное), Раздолинское (поселок Сосново), озеро Отрадное (поселок Плодовое), река Вуокса (Приозерск);

озеро Круглое (поселок Ларионово), озеро Окунево (пгт Кузнечное), Раздолинское (поселок Сосново), озеро Отрадное (поселок Плодовое), река Вуокса (Приозерск); Сланцевский район: река Кушелка, река Плюсса (Сланцы);

река Кушелка, река Плюсса (Сланцы); Тихвинский район: озеро Царицыно (поселок Царицыно);

озеро Царицыно (поселок Царицыно); Тосненский район: озеро Нестеровское, карьер поселок Шапки, озеро Долгое (деревня Надино).

Качество воды в остальных местах отдыха Ленобласти не соответствует требованиям санитарных правил.

Как стало известно ранее, ни один водоем в Петербурге не пригоден для купания.