В Петербурге 7 июля возможен небольшой дождь

В пятницу, 7 июля, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Возможен небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный до 12 метров в секунду.

Температура воздуха достигнет лишь +16 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Как стало известно ранее, европейскую часть России во второй половине июля накроют смерчи и грозы.