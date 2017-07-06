Агапитова требует НТВ опровергнуть заявление о «секте» в Аничковом лицее

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова обратилась к руководству телеканала НТВ с требованием опровергнуть информацию о том, что в Аничкове лицее происходит растление детей, а его учащиеся – жертвы некой секты.

Как сообщает аппарат детского уполномоченного, в четверг 6 июля, к Агапитовой обратились родители, чьи дети учатся в этом учебном заведении.

«Просим защитить права и законные интересы учеников Аничкова лицея! Более 200 несовершеннолетних детей на всю страну названы жертвами растлителей, сектантами, психопатами, а возможно, и наркоманами», — заявляют авторы обращения.

Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» сестра одной из недавних выпускниц Аничкова лицея, показанное на НТВ – «чушь, которую наплела невменяемая мамаша какого-то из выпусков». «Что за кадры, что за люди в сюжете - непонятно. Некоторые кадры взяли с капустников с обыкновенных выпускных. Эти видео без спроса взяли в соцсетях у выпускников лицея», - уточнила сестра выпускницы.

«Лицей проводит занятия такие же, как и в других школах. Разве что строже отношение. К ученикам обращаются на Вы, как в ВУЗах, и оценки ставят по строгости, как в ВУЗах. У них нет ни одного отличника, но все победители различных олимпиад», - также рассказала собеседница «Санкт-Петербург.ру»

Сюжет НТВ о лицее вышел в конце июня. В нем педагогов Аничкова лицея обвинили в растлении малолетних и подготовке активистов «пятой колонны» на деньги «иностранных агентов». Материал был основан на анонимных сообщениях издания «РИА Катюша».

Сам герой сюжета — Владислав Нечунаев — заявил журналистам, что идет «серьезная работа по обличению деструктивной деятельности лицея и закреплению доказательств».

«Вы же понимаете, что опубликованная на «Катюше» и на НТВ информация — это лишь малая часть беспредела, который там происходит, причем самая безобидная. Там такое выявили! Давайте попозже немного», — приводит слова Нечунаева MR7.

При этом администрация школы намерена подать против телеканала НТВ иск о защите чести и достоинства.