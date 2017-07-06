На трассе "Кола" утром 7 июля разведут Ладожский мост

На федеральной трассе Р-21 "Кола" (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) 7 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке норвежских яхт "Freisi" и "Spirite" с максимальным высотным габаритом 17,5 метров будет разведен Ладожский мост.

Технологическая разводка этого моста производится только при температуре воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.