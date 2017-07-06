В озере Безымянное критически понизился уровень воды

Обеспокоенные жители Красносельского района заметили, что уровень в Безымянном озере значительно понизился за довольно короткое время. В комитете по природопользованию объяснили, что это произошло из-за гидротехнических работ, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас там проводят ремонт гидрооборудования. Специалисты комитета работают в коллекторе. Планируется, что после проведения сварочных работ его заново забетонируют. Для проведения ремонта озеро пришлось осушить.

В комитете уточняют, что если бы этого не произошло, то озеро могло переполниться, и вода подтопила бы близлежащие районы.

Ремонтные работы должны завершиться к концу этого года. На них выделят 54 млн рублей.

Озеро Безымянное — единственное в городе, в котором качество воды, по данным Роспотребнадзора, до недавнего времени соответствовало нормам, однако по итогам новой проверки оно также признано опасным для здоровья.