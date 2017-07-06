Сразу два фестиваля и карнавал перекроют центр Петербурга с 7 по 11 июля

Сразу несколько увеселительных мероприятий ограничат движение транспорта в центре Петербурга с 7 по 11 июля, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Так, 7 и 8 июля ограничения будут действовать в связи с проведением Петербургского международного фестиваля по SUP-серфингу.
С 15:00 7 июля до 23.00 8 июля будет прекращено движение транспортных средств по Лермонтовского проспекта до .от
Схема ОДД доступна на сайте КРТИ.
Ограничения движения транспортных средств и речной карнавал. С 00:00 7 июля до 23:00 9 июля будет перекрыта Миллионной улицы и по Михайловскому проезду.на участке от до 2-го . Также будет закрыто движение по проезду вдоль Марсова поля от 2-го до
Схему ОДД можно увидеть на сайте комитета.
Кроме того, фествиаль серферов и карнавал ограничат движение судов.
Также с 7 по 11 июля ограничения будут вводиться в связи с фестивалем «Невская симфония».
С 00:00 7 июля до 18:00 9 июля и с 23:00 9 июля до 22:00 11 июля движение по крайней правой полосе движенияв направлении от к , а также с 18:00 до 23:00 9 июля по будет временно прекращено.
Схему ОДД можно увидеть здесь.
Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», ограничения проезда транспорта 8 июля будут введены также из-за Дня работников морского и речного флота.