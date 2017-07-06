Сразу два фестиваля и карнавал перекроют центр Петербурга с 7 по 11 июля

Сразу несколько увеселительных мероприятий ограничат движение транспорта в центре Петербурга с 7 по 11 июля, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Так, 7 и 8 июля ограничения будут действовать в связи с проведением Петербургского международного фестиваля по SUP-серфингу.

С 15:00 7 июля до 23.00 8 июля будет прекращено движение транспортных средств по набережной канала Грибоедова от Лермонтовского проспекта до набережной Крюкова канала.

Схема ОДД доступна на сайте КРТИ.

Ограничения движения транспортных средств и речной карнавал. С 00:00 7 июля до 23:00 9 июля будет перекрыта набережная реки Мойки на участке от набережной Лебяжьей канавки до 2-го Садового моста. Также будет закрыто движение по проезду вдоль Марсова поля от 2-го Садового моста до Миллионной улицы и по Михайловскому проезду.

Схему ОДД можно увидеть на сайте комитета.

Кроме того, фествиаль серферов и карнавал ограничат движение судов.

Также с 7 по 11 июля ограничения будут вводиться в связи с фестивалем «Невская симфония».

С 00:00 7 июля до 18:00 9 июля и с 23:00 9 июля до 22:00 11 июля движение по крайней правой полосе движения Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту, а также с 18:00 до 23:00 9 июля по Биржевой площади будет временно прекращено.

Схему ОДД можно увидеть здесь.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», ограничения проезда транспорта 8 июля будут введены также из-за Дня работников морского и речного флота.