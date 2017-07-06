Для празднования Дня работников морского и речного флота 8 июля перекроют центр Петербурга

В центре Петербурга в субботу, 8 июля, будет частично ограничено движение автотранспорта из-за Дня работников морского и речного флота, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

С 12:15 до 13:30 по Благовещенскому мосту, а также с 11:40 до 13:30 по Адмиралтейской набережной и участку Английской набережной от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста движение будет прекращено.