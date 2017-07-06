Суд приговорил лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» к двум годам колонии

Основатель хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев получил два года колонии по делу о взломе почты и мобильных телефонов политиков и бизнесменов, передает РБК.



Аникееву вменялось преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). В отличие от своих предполаагемых сообщников, он признал вину, и дело против него рассматривалось в особом порядке — процесс занял всего два дня. Прокурор запросил для него 2,5 года колонии. Суд проходил в закрытом режиме.



По версии следствия, Аникеев причастен к взлому почты и мобильных телефонов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, главреда телеканала Life Арама Габрелянова и других известных лиц.

Полученные сведения выставлялись на продажу на сайте «Шалтай-Болтая». Так, переписку пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой предлагалось купить за 35 тыс. долларов. Сам подсудимый заявлял, что занимался взломами «ради свободы информации».



Аникеева задержали сотрудники ФСБ в октябре 2016 года - для этого спецслужбам пришлось выманивать его с территории Украины

В признательных показаниях Аникеев упоминал заместителя главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. По словам Аникеева, именно он курировал работу хакеров, сообщает «Росбалт». Позже против него было возбуждено уголовное дело.