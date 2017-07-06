  • 6 Июль 2017
USD 07.07.2017 60.2426 +0.6639
USD ММВБ 19:16 60.22030  
EUR 07.07.2017 68.3814 +0.7060
EUR ММВБ 19:16 68.3220  
Нефть($) 06.07.2017 48.88 +1.37
Нефть(p) 06.07.2017 2944.66 +114.08

Суд приговорил лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» к двум годам колонии

Автор:


© Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Темы дня

Владимир Аникеев получил срок по делу о взломе почты и мобильных телефонов политиков и бизнесменов.

Основатель хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев получил два года колонии по делу о взломе почты и мобильных телефонов политиков и бизнесменов, передает РБК.

Аникееву вменялось преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). В отличие от своих предполаагемых сообщников, он признал вину, и дело против него рассматривалось в особом порядке — процесс занял всего два дня. Прокурор запросил для него 2,5 года колонии. Суд проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, Аникеев причастен к взлому почты и мобильных телефонов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, главреда телеканала Life Арама Габрелянова и других известных лиц.

Полученные сведения выставлялись на продажу на сайте «Шалтай-Болтая». Так, переписку пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой предлагалось купить за 35 тыс. долларов. Сам подсудимый заявлял, что занимался взломами «ради свободы информации».

Аникеева задержали сотрудники ФСБ в октябре 2016 года -  для этого спецслужбам пришлось выманивать его с территории Украины

В признательных показаниях Аникеев упоминал заместителя главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. По словам Аникеева, именно он курировал работу хакеров, сообщает «Росбалт». Позже против него было возбуждено уголовное дело.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm