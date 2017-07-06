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Дом Гансена и дом Бортнянского признали памятниками регионального значения

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дом Гансена
© Фото: ravelinokna.ru

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Здания находятся на Малой Конюшенной и Миллионной улицах.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил дом композитора Дмитрия Бортнянского на Миллионной улице и дом норвежского предпринимателя Г. И. Гансена на Малой Конюшенной улице в реестр памятников регионального значения. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте правительства города.

Дом композитора и дирижера Бортнянского был возведен в 1705 году. В начале XIX века в связи со значительным подъемом уровня улицы здание было перестроено: цокольный этаж был переделан в высокий подвал, а проезд во двор был поднят на уровень первого этажа.

После революции 1917 года здание было национализировано – в нем располагались коммунальные квартиры. Сейчас в доме находятся жилые квартиры.

Дом Г. И. Гансена расположился на Малой Конюшенной улице. Трехэтажное здание построено в 1776-1777 годах.

В ноябре 1881 года на крыше дома появилась деревянная башня на железных балках. Это было сделано для нужд первой в России телефонной станции, которая находилась в этом здании с 1882 по 1891 годы.

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