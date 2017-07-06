Улицу Бабушкина закроют для ремонта

Движение транспорта по улице Бабушкина закроют на участке от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь с 22:00 7 июля до 06:00 10 июля, сообщают в Государственной административно-технической инспекции.

Объезд будет организован по Прямому проспекту, бульвару Красных Зорь, улице Седова, Ивановской и Фарфоровской улицам.

Ремонтные работы будет проводить ООО «ИнфраХит Монтаж»

Кроме того, начинаются ремонтные работы на Лесном проспекте и на Мытнинской набережной. В свящи с ремонтом закрыт и один из съездов на КАД.